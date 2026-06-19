Este viernes, 19 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.8767 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.9 pesos y un mínimo de 19.9 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.20% y en el último año acumuló un descenso de -8.65%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro subió dos jornadas, cayó cuatro, rebotó dos y volvió a caer dos, cerrando por debajo del inicio y mostrando un sesgo bajista con cierta volatilidad.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.96%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.72%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva. En comparación con los días anteriores, específicamente los dos últimos, se ha observado un aumento en su valor, lo que indica un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento puede ser un indicativo de la mejora en la confianza del mercado y en la economía de la zona euro. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un impacto favorable en el comercio y las inversiones en la región.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.