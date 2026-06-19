El punto más alejado en la Tierra es conocido como Punto Nemo, una zona del océano Pacífico considerada el “polo de inaccesibilidad marina”, es decir, el lugar del planeta más distante de cualquier masa de tierra habitada. Se localiza en coordenadas 48°52.6S 123°23.6O, en el océano Pacífico. Se encuentra a una distancia superior a los 2688 Km del punto de tierra más cercano en el mundo.

Este intrigante lugar se convierte en un destacado cementerio de naves espaciales, donde la NASA, la Skylab y la Mir, entre otras, depositan aquellas latas de naves espaciales que ya no son funcionales.

En el planeta Tierra, ni los desiertos ni los polos representan los lugares más inaccesibles. Existe, en efecto, un sitio que se destaca por ser el más apartado de cualquier nación y cuyas aguas heladas lo transforman en un espacio de penumbra y chatarra: se trata de escombros originados por naves espaciales.

¿Qué se encuentra en el Punto Nemo?

Se estima que más de 260 naves espaciales han sido dejadas en esta porción del océano en las últimas cinco décadas, según información proporcionada por National Geographic.

El descubrimiento tuvo lugar en el yacimiento arqueológico más célebre a nivel mundial, lo que ha generado asombro entre los investigadores por una razón específica.

De acuerdo al reconocido medio, es fundamental comprender que el Punto Nemo “prácticamente carece de vida”, lo que se atribuye a las intensas corrientes oceánicas que impiden que los nutrientes asciendan hasta la superficie, convirtiéndolo en un entorno inerte con escasas posibilidades de vida y por ende, es un lugar idóneo para establecer un cementerio.

Piezas de cohetes

Naves espaciales viejas

Satélites viejos

Estaciones espaciales antiguas

Todo tipo de desecho espacial

Cuando estos artefactos espaciales diseñados por la humanidad dejan de ser funcionales para un propósito científico, antes de representar un riesgo para la humanidad, su destino es el Punto Nemo, lo que ha hecho de esta ubicación un cementerio de naves espaciales y, en consecuencia, el vertedero de desechos de la NASA y otras agencias espaciales globales.

Si has observado la actual Estación Espacial que orbita nuestro planeta, es importante destacar que la NASA proyecta que para el año 2031, es decir, en seis años, cuando haya cumplido su ciclo, será dirigida a las profundidades del Punto Nemo.

Punto Nemo: dónde se encuentra y cómo llegar

El Punto Nemo es reconocido como el sitio más distante y aislado del océano en relación con cualquier porción de tierra, situado en el Pacífico Sur, a una distancia aproximada de 2,688 kilómetros de la costa más próxima.

Para llegar al Punto Nemo es extremadamente difícil, dada la falta de tierra firme y de rutas comerciales que circunden la región.

No obstante, la única manera de acceder a este lugar es mediante un recorrido en barco, el cual puede durar varios días desde la ubicación más cercana, o a través de una expedición científica meticulosamente planificada. Por lo tanto, no cualquier individuo tiene la oportunidad de llegar a este singular cementerio de naves espaciales o cementerio de satélites.

Si se visualiza un triángulo para localizar el Punto Nemo, este se encontraría delimitado por: la Isla Ducie (parte de las Pitcairn), la Isla Maher (cercana a la Antártida) y Motu Nui (próxima a la Isla de Pascua).