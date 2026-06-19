Al cierre de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.871. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.23%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 1,09% y en el último año acumuló una variación de 1,99%, mostrando una tendencia alcista moderada.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro se sitúa en 5.93%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 6.03%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este impulso se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere confianza en el fortalecimiento de la moneda.

Este incremento puede ser atribuido a diversos factores económicos, como un aumento en las inversiones y un fortalecimiento del mercado europeo. Analizando esta tendencia, parece que el Euro continuará en una trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.