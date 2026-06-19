Las frituras aportan sabor a los alimentos, pero también calorías, grasas saturadas, y otras sustancias perjudiciales.

Muchas personas creen que el exceso de hambre está relacionado únicamente con las grasas o los carbohidratos. Sin embargo, especialistas en nutrición y organismos de salud advierten que el verdadero problema suele encontrarse en la composición de los alimentos ultraprocesados modernos.

Detrás de papas fritas, galletas, pastelitos y otras botanas existe una fórmula cuidadosamente desarrollada para resultar extremadamente atractiva al cerebro. Esta estrategia alimentaria puede llevar a que una persona continúe comiendo incluso después de haber ingerido suficientes calorías para satisfacer sus necesidades.

Toda la comida chatarra que te dispara los niveles de estrés y te acerca a la muerte.

El “Bliss Point”, la fórmula que hace difícil dejar de comer

De acuerdo con información difundida por el ISSSTE, muchos productos ultraprocesados son diseñados para alcanzar el llamado “Bliss Point” o “punto óptimo”, una combinación precisa de grasa, azúcar o carbohidratos refinados, sal y textura crujiente que maximiza el placer al comer.

Esta mezcla genera una experiencia sensorial intensa capaz de activar los circuitos de recompensa del cerebro relacionados con el placer y el deseo. Como consecuencia, el organismo puede seguir buscando más alimento aun cuando ya ha recibido una cantidad importante de energía y nutrientes.

En Colombia, los impuestos saludables se crearon con la Ley 2277 de 2022. Gravan bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas. Vadym Petrochenko

Por qué comes más de lo que realmente necesitas

Los especialistas señalan que los laboratorios alimentarios dedican años a perfeccionar estas combinaciones para hacer los productos más atractivos al consumidor.

El resultado es un alimento que estimula constantemente el deseo de seguir consumiéndolo y dificulta percibir las señales naturales de saciedad.

Por esta razón, terminar una bolsa completa de botanas o repetir porciones con frecuencia no siempre es una cuestión de falta de voluntad.

Una alternativa recomendada consiste en elegir colaciones menos procesadas, como nueces, frutas, garbanzos crujientes o vegetales frescos, y consumir cualquier alimento con moderación dentro de una dieta equilibrada.