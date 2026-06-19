En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.33 este viernes, 19 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.8% en comparación con la cotización del día anterior.

El Peso dominicano mostró un desempeño bajista: en la última semana registró -0.60% y en el último año -7.85%, señal de una tendencia de depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 12.39%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual de 11.09%.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.