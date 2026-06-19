Durante el cierre de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.23, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.33% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió -0.55% y en el último año acumula una caída de -9.10%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia bajista: seis jornadas iniciales de caídas, un breve repunte y luego tres nuevos retrocesos, lo que indica presión vendedora persistente.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 2.67%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 7.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esta alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense frente a otras monedas en este periodo reciente.

En contraste, los días anteriores mostraban fluctuaciones, pero el período actual indica una clara mejora en su valor. Esta tendencia ascendente podría reflejar factores económicos favorables que están impulsando la moneda.

En resumen, la tendencia positiva sugiere un incremento en la confianza de los inversionistas en la economía canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.