Condiciones climáticas externas comienzan a tomar forma sobre gran parte del territorio nacional. A partir de este lunes 9 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional advierte la llegada de un “muro de agua”: un sistema de lluvias intensas, persistentes y localizadas que podría provocar inundaciones repentinas, deslaves, cortes de energía y colapso de infraestructura en varias regiones. Las autoridades ya activaron protocolos preventivos ante la posibilidad de que las precipitaciones superen los niveles habituales para esta época del año. El riesgo no solo está en la cantidad de lluvia, sino en su velocidad de acumulación, lo que podría saturar drenajes, ríos y presas en pocas horas. Meteorólogos explican que este fenómeno se produce cuando sistemas de baja presión, humedad tropical y cambios bruscos de temperatura convergen en simultaneo, generando lluvias intensas y continuas en lapsos muy cortos. A diferencia de una tormenta común, el llamado “muro de agua” puede descargar grandes volúmenes de lluvia en cuestión de horas, superando la capacidad de absorción del suelo y de los sistemas pluviales urbanos. Esto eleva el riesgo de inundaciones súbitas, incluso en zonas que no suelen verse afectadas. Los reportes preliminares señalan que las áreas más vulnerables en Ciudad de México serían: Ante este escenario, Protección Civil y autoridades locales recomiendan: Las próximas horas serán clave. El comportamiento de este sistema climático podría marcar uno de los episodios de lluvias más intensos del mes. Las autoridades seguirán monitoreando su evolución y no se descartan nuevas alertas en las próximas horas.