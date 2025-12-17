La tercera semana de diciembre transcurre con el pronóstico de lluvias y tormentas vigente para un gran número de estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el estado del tiempo que regirá a partir del miércoles 17 de diciembre y que podría afectar a distintas entidades federativas del país.

¿Dónde habrá lluvias el miércoles 17 de diciembre?

Para el miércoles 17 de diciembre, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano interaccionarán con una vaguada en altura sobre el noreste, centro y occidente del país, con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generando las condiciones propicias para que precipite en Tamaulipas (norte), en estados del norte, noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 17 de diciembre. (Foto: Archivo).

Al mismo tiempo, la entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará intervalos de chubascos en Quintana Roo.

Cabe destacar que durante el transcurso de la jornada se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas. Sin embargo, se prevé un incremento gradual de las temperaturas diurnas en gran parte de México.

En este contexto, los estados afectados durante el miércoles 17 de diciembre por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados serán:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

San Luis Potosí

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital)

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila,

Zacatecas,

Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)

Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

¿Llueve antes del sábado? Esto confirmó el SMN

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación mantiene en alerta a un gran número de pobladores, ya que las tormentas podrían extenderse al fin de semana.

Para el jueves, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el noreste del país, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A partir del viernes 19 de diciembre, un nuevo frente frío se extenderá sobre el norte del golfo de México, y se combinará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio azteca. Esto generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán.

Por su parte, los estados de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como también Michoacán y Guerrero, registrarán precipitaciones durante el sábado canales de baja presión sobre el noreste y sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.