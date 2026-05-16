El tiempo en España durante este sábado, 16 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracteriza por una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares, impulsada por un anticiclón. En el norte, los cielos estarán mayormente nubosos, con precipitaciones débiles en Galicia, la zona cantábrica y los Pirineos occidentales, mientras que el resto del país disfrutará de cielos despejados. Las temperaturas máximas subirán en la Península y Baleares, aunque descenderán en algunas regiones. Las mínimas caerán en gran parte de la Península, con heladas en montañas del norte. El viento será generalmente flojo, con intervalos fuertes en ciertas áreas y rachas muy fuertes en el Ampurdán y sierras de Tarragona y Castellón. En Madrid, cielo poco nuboso o despejado con nubes de evolución en las horas centrales (más en la Sierra), mínimas a la baja, máximas al alza, heladas débiles en zonas altas y vientos flojos del norte. Cielos mayormente despejados, con posibles chubascos diurnos en las sierras Béticas; mínimas casi sin cambios, máximas bajan en el litoral mediterráneo y se mantienen o suben ligeramente en el resto, con vientos flojos variables. El clima en Aragón se caracterizará por un cielo muy nuboso en la divisoria del Pirineo, con nevadas leves a partir de los 1200-1400 m, mientras que en el resto de la región predominará un ambiente poco nuboso. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta 1 grado y las máximas alcanzarán los 19 grados, con heladas débiles posibles en los Pirineos y el sistema Ibérico. Predominará un viento del noroeste, moderado en la depresión del Ebro y más suave en otras áreas. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con brumas y posibles nieblas tanto por la mañana como por la noche. Se esperan lluvias débiles dispersas por la tarde, especialmente en el extremo suroeste y la mitad oriental, donde la cota de nieve podría alcanzar entre 1300 y 1500 metros. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 17 grados, con mínimas sin cambios y máximas en ascenso, además de heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, disminuyendo al final. Menorca: intervalos nubosos con precipitaciones débiles; resto: poco nuboso, en Mallorca nubes de evolución y posible chubasco. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso y viento flojo a moderado del norte, girando a oeste por la tarde. El cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvia débil y algunos claros en horas centrales. En el resto, se presentarán intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitación en Lanzarote. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 23 grados y un mínimo de 12 grados, junto a un viento moderado del nordeste, que será más fuerte en las vertientes noroeste y sureste durante la madrugada. En la Comunidad Valenciana, se espera un clima poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 27 grados y viento variable. El clima en Castilla y León para hoy se caracteriza por nubosidad baja en la franja norte con posibilidades de precipitaciones débiles, principalmente en forma de nieve por encima de los 1400 metros y poco nuboso en el resto; a partir del mediodía se esperan intervalos nubosos y chubascos aislados en el noroeste, con temperaturas mínimas en descenso hasta -1 grado y máximas en ascenso alcanzando 20 grados, además de heladas débiles en zonas de montaña y vientos flojos de componentes norte y oeste. Cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución al mediodía (más en montaña); mínimas a la baja, máximas al alza, heladas débiles en cotas altas de los sistemas Central e Ibérico y vientos flojos del norte. En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, con posibles chubascos por evolución diurna, vientos flojos del oeste y temperaturas entre 16 y 24 °C. En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde y chubascos ocasionales; máxima 22 °C, mínima 16 °C y vientos flojos variables. El clima estará nuboso con lluvias débiles y dispersas en el sur de Álava, temperaturas entre 4 y 18 grados y viento flojo en el interior y moderado en el litoral. El clima en La Rioja estará marcado por intervalos nubosos, temperaturas entre 4 y 16 grados y un viento flojo que podría intensificarse por la tarde.