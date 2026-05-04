En el transcurso de este domingo, 3 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 10.07 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 77 km al noreste de Matías Romero, con una profundidad de 139.6 kilómetros, latitud de 17.293° y una longitud de -94.46°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Protección Civil informó que, durante un sismo, la población debe mantener la calma y aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”. Se pide alejarse de ventanas y objetos sueltos, evitar elevadores y resguardarse bajo muebles resistentes hasta que termine el movimiento. Tras el sismo, las autoridades recomiendan evacuar por rutas seguras y dirigirse a puntos de reunión. Sugieren cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia, auxiliar a personas vulnerables y seguir información oficial por radio o canales verificados.