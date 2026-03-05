El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Chiapas a las 02.58 horas este miércoles, 4 de marzo de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 85 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 4.3 kilómetros, latitud de 13.943° y una longitud de -92.377°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta lejos de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos y proporciona ayuda si es seguro hacerlo. Mantente informado a través de la radio o el teléfono móvil y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita el uso innecesario del teléfono para no saturar las líneas de emergencia.