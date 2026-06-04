En el transcurso de este jueves, 4 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Colima a las 12.49 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 73 km al sureste de Tecomán, con una profundidad de 34.7 kilómetros, latitud de 18.292° y una longitud de -103.639°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter en colima (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar ascensores; evacuar por rutas seguras al finalizar el sismo y seguir información oficial.