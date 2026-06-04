En esta noticia
En el transcurso de este jueves, 4 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Colima a las 12.49 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.
El punto central de este fenómeno natural se reportó a 73 km al sureste de Tecomán, con una profundidad de 34.7 kilómetros, latitud de 18.292° y una longitud de -103.639°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Las recomendaciones para la población
Ciudad — Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar ascensores; evacuar por rutas seguras al finalizar el sismo y seguir información oficial.