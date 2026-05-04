La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026 en México es de 12.84 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.10%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.85 pesos y un mínimo de 12.85 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.62%, mientras que en el último año cayó 5.10%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, el dólar canadiense tuvo un sesgo alcista (6 subidas y 4 bajas): comenzó con dos avances, alternó movimientos a mitad de periodo y cerró con dos descensos seguidos, señalando fortaleza general pero debilitamiento final. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.26%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que la diferencia con los días anteriores es positiva. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, el análisis a más largo plazo será crucial para determinar si esta tendencia se mantendrá o si volverá a fluctuar. La situación económica global y las políticas monetarias serán factores determinantes en el futuro de la cotización del Dólar canadiense. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.