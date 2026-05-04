El euro cotiza a 20.45 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 4 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.11%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.51 pesos y un mínimo de 20.51 pesos. En la última semana, la cotización del Euro subió 0.35%, pero en el último año cayó -6.76%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia ligeramente alcista: tras dos caídas iniciales, encadenó tres subidas, corrigió un día, volvió a subir tres jornadas y cayó al final, con un balance neto positivo. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 8.06%. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva al confirmar que el dato de -1 es positivo. En los días anteriores, el Euro había mostrado señales de recuperación, lo que ha incrementado la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que los cambios en la cotización pueden ser influenciados por factores externos, como decisiones políticas y económicas que pueden afectar esta tendencia en el futuro. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.