La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este domingo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Te repones y dejas atrás ese pequeño disgusto, porque encuentras cómo responder en el asunto que ayer te causó tanta inquietud. Hazlo con prudencia, con sangre fría y en el momento oportuno, que quizá sea ante otras personas. Eso sí, intenta no ser ofensivo ni herir a nadie. Leo, hoy tu carisma estará en alza y el amor fluirá con espontaneidad; una conversación honesta abrirá puertas. Mayor compatibilidad con Aries, que impulsará decisiones valientes y una chispa mutua. Leo, hoy tu suerte en el trabajo mejora: te repones del disgusto reciente y encuentras la respuesta al asunto que ayer te inquietó. Actúa con prudencia y sangre fría, elige el momento oportuno, quizá ante otros y procura no ofender ni herir a nadie. Leo debe cuidar su salud con una alimentación equilibrada, ejercicio regular, hidratación adecuada y sueño suficiente; además, evitar tabaco y exceso de alcohol, manejar el estrés y acudir a chequeos médicos periódicos. Deja atrás el disgusto. Responde con prudencia y sangre fría. Elige el momento oportuno y cuida tus palabras. En este contexto, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como referencia útil para anticipar tendencias y seguir lo que depara el futuro.