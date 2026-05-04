Este domingo, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Puede que hoy te toque afrontar ciertas tensiones, especialmente en el ámbito familiar; podrían surgir desacuerdos que estropeen la jornada. Evita regañar y canaliza tu energía de forma constructiva. Lo más conveniente será optar por actividades que no impliquen conflicto. Hoy, Acuario disfrutará de buena suerte en el amor si actúa con naturalidad y apertura; se favorecen encuentros y mensajes ilusionantes. La compatibilidad del día: Géminis. Acuario, hoy la suerte en el trabajo será discreta: evita discusiones, canaliza tu energía de forma constructiva y elige tareas sin conflicto para sortear tensiones externas y asegurar pequeños avances. Acuario debe cuidar su salud equilibrando mente y cuerpo: prioriza el descanso y la hidratación, elige ejercicio que te motive y regula el tiempo en pantallas. Mantén una rutina simple y nutre tu bienestar con conexiones sociales significativas. Habla sin reproches. Descarga tensión con ejercicio suave. Propón actividades neutrales en familia. En este contexto, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como referencia útil para anticipar tendencias y seguir lo que depara el futuro.