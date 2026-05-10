El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este sábado, 9 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Sinaloa a las 13.23 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 12 km al noreste de Escuinapa, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 22.932° y una longitud de -105.721°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de Protección Civil recomiendan, ante un sismo, mantener la calma: agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. En la calle, buscar áreas abiertas; si conduce, orillarse y detenerse. Tras el movimiento, se pide revisar lesiones y posibles fugas, cortar gas y luz solo si es seguro y evacuar por escaleras. Se anticipan réplicas: comunicarse por mensajes y seguir instrucciones oficiales verificadas.