En el transcurso de este sábado, 9 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Baja California a las 07.15 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 108 km al sur de San Felipe, con una profundidad de 19.3 kilómetros, latitud de 30.052° y una longitud de -114.845°, según la información preliminar compartida por las entidades. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas, no usar elevadores y, al finalizar, evacuar por rutas señalizadas y revisar gas y electricidad.