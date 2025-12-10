Todos los bancos exigirán una identificación a las personas que quieran hacer depósitos o retiros en efectivo a partir de esta fecha

La banca mexicana se prepara para implementar nuevas medidas de seguridad y prevención de delitos financieros que entrarán en vigor desde el 2026. Se trata de nuevas políticas que comenzarán a regir en los bancos de México y afecta a todos los usuarios.

La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció a finales de octubre de 2025 que a partir del 1 de julio, todas las instituciones bancarias del país solicitarán identificación oficial a las personas que acudan a las sucursales a realizar operaciones en efectivo .

Esta medida busca fortalecer los controles contra el lavado de dinero y modernizar el sistema financiero mexicano, afectando principalmente a quienes manejan cantidades significativas de efectivo en sus transacciones bancarias. Esta medida se suma a otros cambios que la banca mexicana implementará durante 2026, en un esfuerzo por digitalizar la economía y prevenir actividades ilícitas.

¿A partir de qué monto será obligatorio presentar identificación para retirar o depositar efectivo?

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, informó que a partir del 1 de julio de 2026, “se recomienda que se identifique a cualquier persona que deposite o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a través de una identificación oficial y por lo menos un dato biométrico”. Esta cifra afecta principalmente a operaciones comerciales de gran escala o movimientos patrimoniales importantes.

La medida no es arbitraria, sino que responde a estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Los bancos deberán no solo verificar la identidad del cliente mediante una credencial oficial vigente, sino también registrar al menos un dato biométrico, como puede ser huella digital o reconocimiento facial.

Cuáles son los objetivos de la nueva medida: más allá de prevenir delitos

Este doble factor de verificación fortalece la seguridad de las operaciones y crea un registro más robusto que puede ser útil en investigaciones futuras si se detectan irregularidades. El presidente de la ABM explicó que la iniciativa tiene múltiples propósitos: “Esto va más allá de la regulación y busca no solamente el evitar actividades ilícitas, sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo, que también se puede utilizar en actividades ilícitas”, declaró.

Esta visión integral reconoce que el efectivo, si bien es un medio de pago legítimo, presenta vulnerabilidades que pueden ser explotadas por organizaciones criminales.

Otros cambios importantes en la banca para 2026

Además del requisito de identificación para operaciones mayores a 140 mil pesos, los bancos mexicanos implementarán otras modificaciones significativas.

Una de las más importantes es el Monto de Transferencia Único (MTU), una medida de seguridad obligatoria que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este mecanismo permite a los usuarios establecer un límite máximo diario para sus transferencias electrónicas realizadas por Internet o aplicaciones móviles, ofreciendo protección adicional contra fraudes cibernéticos.

A través de nuevas medidas y la adopción de estándares internacionales, se fortalece la colaboración entre la banca y las autoridades financieras para garantizar un sistema financiero más sólido, seguro y transparente.

En caso de que el cliente no configure su propio MTU, la institución bancaria lo establecerá automáticamente en aproximadamente 12,800 pesos. Este límite por defecto busca proteger a los usuarios que no están familiarizados con la configuración de medidas de seguridad, aunque puede ajustarse según las necesidades individuales de cada cliente.

Romano, en conferencia de prensa a inicios de diciembre, detalló otros cambios relevantes para 2026:

eliminación de deducción de las cuotas que realizan al IPAB

ajustes en los juicios de cargos no reconocidos, implementación del MTU

presentación de credencial oficial vigente para realizar retiros o depósitos de 140,000 pesos en adelante.

Estas medidas, aunque pueden parecer restrictivas inicialmente, buscan crear un sistema bancario más seguro, transparente y resistente a actividades criminales, beneficiando a largo plazo a todos los participantes del sistema financiero mexicano.