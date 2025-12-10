A solo 41 días de que Donald Trump cumpla su primer año en la Casa Blanca, el Departamento de Estado dio a conocer que en lo que va del periodo 2.0 del presidente de los Estados Unidos, ya son 85.000 visas que han sido revocadas.

El Secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente Donald Trump se mantienen rígidos e implacables con las políticas migratorias, buscando así “Hacer América segura otra vez”. Con este lema, el Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer la impactante cifra de visas que fueron revocadas y anunciaron que van por más. “85.000 revocaciones de visas desde enero. El presidente Trump y el secretario Rubio se adhieren a un mandato simple y no se detendrán pronto”.

Perfiles en la mira por Estados Unidos para revocar la visa

Tener la visa de Estados Unidos aprobada y vigente no garantiza que puedas entrar a Estados Unidos y tampoco es un seguro que impida al Gobierno no renovarla. Según un reporte de CNN, “conducir bajo la influencia del alcohol, agresiones y robos representaron ‘casi la mitad de las revocaciones del año pasado’”.

Cualquier intento o sospecha de apoyo al terrorismo, es causal para que se revoque la visa, así lo dejó claro el Departamento de Estados de los Estados Unidos.

“El Departamento de Estado revoca visas cada vez que hay indicios de una posible inelegibilidad, lo que incluye cosas como cualquier indicador de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o brindar apoyo a una organización terrorista”, remarcan desde la Casa Blanca.

Son 8 mil estudiantes que se quedaron sin la visa de Estados Unidos

De acuerdo a CNN, de los 85.000 visas revocadas en lo que va del año, 8.000 era de estudiantes . Miradas críticas ven esto como un atentado directo a la Primera Enmienda.

El Gobierno de Estados Unidos está revisando de forma puntual a los 55 millones de turistas que tienen visa. Adicional, pondrá su mirada en estudiantes que asistan a protestas, mucho más si están en contra de la guerra en Gaza o si manifiestan algún sentimiento antisemita o que lleve a alentar el terrorismo.

Además, se conoció que el Gobierno de Estados Unidos iniciará una “‘investigación exhaustiva’ de las visas H1-B para trabajadores altamente cualificados”.