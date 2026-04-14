Una práctica cada vez más habitual entre turistas extranjeros en Estados Unidos encendió las alarmas. Comprar grandes cantidades de productos en outlets para revenderlos en el país de origen puede parecer una estrategia de ahorro o negocio informal, pero en realidad puede constituir una violación grave. Según advertencias oficiales, este tipo de conducta podría derivar en la cancelación inmediata de la visa americana, ya que contradice el propósito estrictamente turístico del permiso. El auge de los outlets en Estados Unidos los convirtió en un destino habitual para viajeros que buscan precios bajos y marcas reconocidas. Sin embargo, las autoridades detectaron un patrón problemático: turistas que adquieren grandes volúmenes de mercadería con fines comerciales, especialmente para su reventa en otros países. Esta práctica es considerada una actividad lucrativa no autorizada dentro del marco de la visa B1/B2 de turismo. Dicho permiso está diseñado exclusivamente para actividades recreativas, visitas familiares, turismo o tratamientos médicos temporales, pero no habilita la generación de ingresos ni el desarrollo de negocios. En caso de detectar estas acciones, los agentes migratorios pueden interpretar un uso indebido del visado, lo que habilita sanciones como la cancelación del documento, la expulsión del país y restricciones futuras para ingresar nuevamente a Estados Unidos. La visa B1/B2 permite realizar compras personales durante la estadía en Estados Unidos, siempre que estas tengan un carácter estrictamente no comercial. Esto significa que los viajeros pueden adquirir productos para uso propio, regalos o consumo personal, siempre dentro de cantidades razonables que no evidencien intención de reventa o actividad comercial. Cuando las compras son excesivas o repetitivas, o cuando existe evidencia de que la mercadería será revendida en el país de origen, las autoridades pueden interpretarlo como una actividad económica encubierta. Por lo tanto, el límite no está definido solo por un número exacto de productos, sino por la intención del viaje y el uso final de los bienes adquiridos. El Departamento de Estado de EE.UU. establece con claridad una serie de actividades que no están permitidas para quienes ingresan con visa de visitante. Entre ellas se incluyen: