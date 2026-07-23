UTE informó que destinó USD 4.000.000 para atender los daños provocados por el temporal que afectó principalmente al departamento de Salto durante el pasado fin de semana.

Roberto Bentancor, vicepresidente del ente, calificó la afectación como “la más grande de los últimos años” y detalló el despliegue operativo realizado para restablecer el suministro eléctrico.

Según Bentancor, al momento persisten alrededor de 800 servicios pendientes de reparación en todo el país, de los cuales aproximadamente 650 corresponden a Salto. “Te deja la tristeza porque siempre le pega a los mismos”, aseguró.

Para enfrentar la emergencia, la UTE destinó 800 trabajadores exclusivamente a Salto, una movilización que Bentancor definió como “impresionante”.

Recordó además que parte del esfuerzo se realizó en días no laborables: “había un feriado en el medio, era domingo”, remarcó, en alusión al compromiso y la disponibilidad de los trabajadores.