El cierre de 2025 y el arranque de 2026 estarán marcados por un ambiente gélido en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que el 31 de diciembre y el 1 de enero se registrará el descenso térmico más severo del periodo.

De acuerdo con el aviso especial, “al amanecer, el ambiente será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de la ciudad”, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre 1 y 6 grados Celsius, por lo que las autoridades en CDMX activaron una alerta preventiva.

Llegó el frío. Fuente: EFE Mariscal

Heladas, frío extremo y contraste térmico

Las autoridades capitalinas detallaron que el descenso de temperaturas se presentará desde la madrugada del 31 de diciembre, siendo este el momento “más significativo” del evento meteorológico, especialmente en alcaldías con mayor altitud.

Aunque por la tarde se espera un ligero aumento térmico, Protección Civil señaló que “el ambiente se tornará templado a cálido, con valores máximos entre 17 y 22 °C”, lo que no elimina el riesgo por las bajas temperaturas nocturnas y matutinas, ni la posibilidad de lluvias ligeras aisladas.

Autoridades emiten recomendaciones urgentes

Ante el escenario de frío extremo, la dependencia exhortó a la población a tomar medidas preventivas durante las festividades de fin de año. Entre las principales recomendaciones se encuentra “abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas”.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía “cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío”, consumir alimentos calientes y mantener una adecuada ventilación en caso de utilizar calentadores, ya que se busca “evitar intoxicaciones por monóxido de carbono”.

Protección Civil llamó a evitar el uso de pirotecnia, identificar los módulos de salud más cercanos y acudir a ellos ante cualquier malestar. El aviso concluye con un mensaje claro: “La prevención es nuestra fuerza”, ante un inicio de año marcado por el frío extremo en la capital.