La Secretaría de Movilidad, SEMOVI, de la Ciudad de México modificó significativamente los horarios y módulos para el trámite de la Licencia de Conducir permanente, especialmente para la atención durante los fines de semana. La ciudadanía debe estar atenta a estos ajustes para poder llevar a cabo su gestión sin contratiempos.

Ahora, el servicio para tramitar la Licencia de Conducir permanente se centraliza y se extiende a un horario más amplio en un punto estratégico. El Macromódulo de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca ofrece ahora la oportunidad de realizar el trámite tanto el sábado como el domingo, en un horario extendido de 9:00 a 21:00 horas.

Esta nueva disposición contrasta con la atención previa en módulos fijos, que únicamente operaban los sábados hasta las 13:00 horas. Por ello, si planeas obtener tu licencia permanente durante el fin de semana, deberás agendar tu cita y dirigirte a este nuevo macromódulo.

Requisitos y costo para tramitar la Licencia permanente

Para poder obtener la Licencia de Conducir permanente es indispensable vivir en la Ciudad de México. Los aspirantes deben cumplir con la siguiente documentación y, en caso de ser necesario, acreditar el examen teórico:

Identificación oficial (vigente y con fotografía).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses y a nombre del solicitante).

Acreditar el examen teórico si aplica para su caso.

Costo de la Licencia de Conducir permanente, 1.500 pesos

Módulos disponibles para trámite de Licencia de Conducir de lunes a viernes

La SEMOVI mantiene una red de módulos fijos y móviles que operan a lo largo de la semana. Los módulos fijos solían tener atención los sábados de 9:00 a 13:00 horas, pero estos horarios de fin de semana quedan sustituidos por la nueva disposición. La atención de lunes a viernes se realiza en los siguientes puntos:

Módulos Fijos:

Módulo Central Insurgentes (Roma Norte, Cuauhtémoc)

Módulo División del Norte (Emperadores, Benito Juárez)

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (Verónica Anzures, Miguel Hidalgo)

Módulo de Agencias y licencias (Roma Norte, Cuauhtémoc)

Módulos Móviles (ubicados en estacionamientos de tiendas de autoservicio y alcaldías):

WALMART Universidad (Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez)

Mega Soriana Asturias (Asturias, Cuauhtémoc)

WALMART Azcapotzalco (Santa Cruz Acayucan, Azcapotzalco)

Estacionamiento de Transportes Eléctricos El Zarco (Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero)

Mega Soriana La Viga (El Retoño, Iztapalapa)

WALMART Tláhuac (San Lorenzo Tezonco, Tláhuac)

WALMART Acoxpa (Ex Hacienda Coapa, Tlalpan)

Estacionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc (Buenavista, Cuauhtémoc)

Para asegurar tu lugar en cualquiera de los puntos, es indispensable agendar tu cita previamente, ya sea a través de la página oficial de la SEMOVI o llamando a LOCATEL al *0311.