Las aseguradoras argentinas que usan IA para vender, prevenir y resolver más rápido. (Imagen: archivo)

Las aseguradoras que operan en México cerraron 2025 con capacidad para absorber casi cuatro veces las pérdidas inesperadas exigidas por la regulación, al registrar un Índice de Capital de Solvencia (RCS) de 3.8 veces el mínimo requerido, su nivel más alto desde 2019, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

El resultado representó una mejora respecto al nivel de 3.4 veces observado en 2024 y reflejó un fortalecimiento de la posición financiera del sector, al mantener un capital superior al exigido por las autoridades para hacer frente a eventos adversos.

Solidez financiera alcanzó su mejor nivel en seis años

La evolución del Índice de Capital de Solvencia mostró una tendencia favorable durante los últimos años. Mientras en 2019 el indicador se ubicó en 3.2 veces el mínimo regulatorio, en 2020 alcanzó 3.5; descendió a 2.9 en 2021 y posteriormente se recuperó a 3.1 en 2022 y 2023, para llegar a 3.4 en 2024 y cerrar en 3.8 al cuarto trimestre de 2025.

La fortaleza financiera también se reflejó en otros indicadores regulatorios. El Índice de Liquidez se ubicó en 2.0 veces el mínimo requerido, lo que significa que las aseguradoras contaron con recursos suficientes para cubrir el doble de las obligaciones de corto plazo exigidas por la regulación.

Asimismo, el Índice de Base de Inversión alcanzó 1.07 veces el requerimiento regulatorio, manteniéndose por encima del nivel mínimo necesario para respaldar las reservas técnicas de las compañías.

GNP lideró el mercado asegurador

En términos de participación de mercado acumulada entre 2019 y el cuarto trimestre de 2025, Grupo Nacional Provincial (GNP) se mantuvo como la aseguradora con mayor presencia en el país, con una participación de 12.3%.

Le siguieron BBVA Seguros México, con 9.4%, y MetLife México, con 8.0%. También destacaron Quálitas Compañía de Seguros, con 6.7%; Seguros Banorte, con 6.1%, y AXA Seguros, con 5.1%.

Seguros Banamex y Seguros Monterrey New York Life registraron cada una una participación de 4.7%, mientras que Chubb Seguros México y Seguros Inbursa alcanzaron 3.7% y 3.2%, respectivamente.

Sector reforzó su capacidad para enfrentar pérdidas