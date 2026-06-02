El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este lunes, 1 de junio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 08.18 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 57 km al suroeste de Pijijiapan, con una profundidad de 66.1 kilómetros, latitud de 15.456° y una longitud de -93.686°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar ascensores; evacuar por rutas seguras al finalizar el sismo y seguir información oficial.