El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este lunes, 1 de junio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 17.29 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 72 km al noroeste de Cintalapa, con una profundidad de 172 kilómetros, latitud de 17.244° y una longitud de -94.08°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, la población debe conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Si está en la calle, apártese de fachadas, postes y cables.
Tras el movimiento, se recomienda evacuar por rutas señalizadas sin correr, cortar gas y electricidad solo si es seguro y reunirse en puntos de encuentro. Siga información oficial, evite difundir rumores y atienda a personas vulnerables; tenga a la mano su mochila de emergencia.