En medio de las crecientes tensiones internacionales, una base militar ubicada en Medio Oriente vuelve a quedar en el centro de la escena geopolítica mundial. Analistas y especialistas en defensa la consideran uno de los puntos más sensibles del planeta por su ubicación estratégica y su importancia militar. Se trata de la Base Naval de Tartús, ubicada en Siria, considerada el principal punto de apoyo militar ruso fuera de su territorio y la primera gran instalación permanente en el exterior tras la disolución de la Unión Soviética. La base de Tartús tiene un valor geopolítico enorme porque: Con el paso de los años, Tartús fue ampliándose para permitir: Muchos analistas consideran que Medio Oriente y el Mediterráneo Oriental podrían convertirse en escenarios de escaladas internacionales debido a: