Con la llegada de las festividades de fin de año, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció modificaciones en sus horarios de operación para Navidad y Año Nuevo.

Estas medidas buscan adaptarse a las necesidades de movilidad de millones de usuarios que celebrarán estas fechas especiales con sus familias y seres queridos. Conoce los detalles.

El 24 de diciembre el Metro cerrará a las 23:00 horas, mientras que el 25 arrancará operaciones a las 7:00 de la mañana. Fuente: Shutterstock.

Nochebuena y Navidad: horarios reducidos para celebrar en familia

El servicio del Metro experimentará cambios significativos durante las fechas navideñas. El 24 de diciembre, Nochebuena, el sistema operará en un horario acortado de 05:00 a 23:00 horas, con la última salida de trenes programada para las 22:30 desde cada terminal. Esto permitirá que tanto usuarios como trabajadores del transporte puedan reunirse con sus familias para la tradicional cena navideña.

Para el 25 de diciembre, día de Navidad, el servicio iniciará dos horas más tarde de lo habitual, arrancando operaciones a las 7:00 de la mañana y extendiéndose hasta la medianoche . Esta programación especial considera que muchas personas aprovechan la mañana para continuar las celebraciones familiares antes de retomar sus actividades.

Despedida y bienvenida del año: planifica tu regreso a casa

Los horarios para el cierre del 2025 y la entrada del 2026 seguirán un patrón similar al de las festividades navideñas. El 31 de diciembre, último día del año, el Metro funcionará de 05:00 a 23:00 horas , permitiendo que los usuarios lleguen a sus destinos para las celebraciones de Año Nuevo, pero cerrando temprano para garantizar la seguridad de todos.

El primer día del nuevo año, 1 de enero de 2026, el servicio arrancará a las 07:00 de la mañana y se extenderá hasta las 24:00 horas , facilitando el regreso de quienes hayan pasado la noche celebrando fuera de casa. El STC hace un llamado especial a los usuarios para que tomen en cuenta estos horarios y organicen sus salidas con el tiempo suficiente.

El 31 de diciembre y el 1 de enero, el Metro operará en horarios especiales y permitirá el ingreso de bicicletas, fomentando alternativas de transporte sostenible. Fuente: Shutterstock.

Bicicletas bienvenidas: movilidad sustentable en días festivos

Una excelente noticia para los ciclistas capitalinos es que durante todos estos días festivos estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”. Esta iniciativa, que normalmente opera solo los domingos, se extiende a las fechas especiales de Navidad y Año Nuevo, permitiendo que los usuarios ingresen con sus bicicletas a todas las instalaciones del sistema.

Esta medida promueve la movilidad sustentable y ofrece una alternativa adicional para quienes desean combinar el transporte público con el ciclismo. El STC recuerda a los usuarios seguir las normas de convivencia y las indicaciones del personal para garantizar un viaje seguro y cómodo para todos los pasajeros, tanto ciclistas como quienes viajan sin bicicleta.