¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? | Rusia afirma que estos dos países están en peligro y podrían ser asaltados.

La amenaza de una Tercera Guerra Mundial se percibe con mayor intensidad que en el pasado, dado el aumento de las hostilidades entre Rusia, Ucrania y diversas fuerzas europeas. En días recientes, el Kremlin ha emitido advertencias dirigidas a Finlandia y Suecia, quienes ahora se enfrentan a la posibilidad de bombardeos, incluso de naturaleza nuclear.

La participación en la OTAN de Finlandia y Suecia, junto con la cercanía geográfica de Finlandia a Rusia, son consideradas como una grave amenaza para el país de Putin. Las negociaciones de paz con Ucrania no han mostrado avances significativos, lo que incrementa la inquietud en Europa y pone a Rusia en alerta.

Rusia amenaza a Finlandia y Suecia con armas nucleares

Ambos países nórdicos, que anteriormente mantenían una postura de neutralidad, han alterado su estatus geopolítico al integrarse en la Alianza. En este contexto, Rusia ha comenzado a fortalecer su frontera con Finlandia y ha reactivado el Distrito Militar de Leningrado como una respuesta directa al avance de la OTAN.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, ha advertido que Finlandia y Suecia, tras su adhesión a la OTAN, se han convertido automáticamente en objetivos militares para Rusia. El ex Primer Ministro ruso afirmó que esta nueva posición dentro de un bloque “hostil” faculta la posibilidad de ataques, incluso con armamento nuclear.

La amenaza de una Tercera Guerra Mundial: Rusia alerta sobre Finlandia y Suecia en la OTAN (foto: archivo).

Rusia responde al despliegue de tropas occidentales en Ucrania

El exministro de Defensa Sergei Shoigu cuestionó la noción de una “coalición de los dispuestos” promovida por el Reino Unido, afirmando que esos contingentes serían percibidos como “fuerzas de ocupación”. Según su análisis, la guerra en Ucrania se originó precisamente por el intento de la OTAN de establecer infraestructura militar en un territorio que Rusia considera de su historia y soberanía.

Shoigu advirtió que un despliegue de tropas occidentales en Ucrania podría desencadenar un enfrentamiento directo con Rusia. El experto subrayó que tal situación podría escalar hasta una guerra nuclear, incluyendo la posibilidad de reanudar pruebas atómicas en el Ártico.

Participación de Finlandia y Suecia en la OTAN: amenaza para Rusia y Europa (foto: archivo).

Putin desestima plan de paz y sigue ofensiva en su tregua

Rusia ha rechazado un plan de paz presentado por Estados Unidos, el cual incluía la congelación del frente de batalla y el reconocimiento del control ruso en Crimea. Moscú establece condiciones estrictas, que abarcan la renuncia de Zelensky y la aceptación de su soberanía sobre los territorios anexados.

A pesar de que Putin anunció un alto el fuego del 8 al 10 de mayo en conmemoración del Día de la Victoria, Ucrania y varios analistas lo han calificado como una táctica engañosa. La misma noche del anuncio, Rusia lanzó más de 100 drones contra diversas regiones ucranianas, lo que resultó en víctimas civiles.