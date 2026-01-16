El próximo 30 de enero de 2026, Zara cerrará definitivamente la primera tienda que abrió en su historia, ubicada en La Coruña, España.

El establecimiento, inaugurado el 9 de mayo de 1975 por Amancio Ortega, marca el inicio de lo que hoy es Inditex, el gigante textil más grande del mundo.

Confirmado: Zara cierra el primer local de su historia

La decisión ha sido comunicada tanto a la propiedad del inmueble como a las once trabajadoras del establecimiento, quienes serán reubicadas en otras tiendas de Inditex en la ciudad. La Coruña cuenta actualmente con 20 establecimientos del grupo entre todas sus marcas, incluyendo tres tiendas Zara.

Así luce la primera tienda de Zara, en La Coruña. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El cierre no implica la salida de Zara de su ciudad natal, sino una reorganización que refleja los cambios estructurales del retail internacional.

Por qué Zara se despide de su local inicial

La tienda ubicada sobre la calle Juan Flórez ocupa 350 metros cuadrados, un espacio modesto que contrasta con el modelo actual de Zara. Según fuentes de Inditex, el local “no encaja con la propuesta comercial actual de la compañía”, basada en establecimientos amplios y tecnológicamente avanzados.

El legado de un local que transformó la moda española

La primera tienda de Zara se ubicó a solo 200 metros de la camisería Gala, donde Amancio Ortega comenzó su trayectoria laboral antes de fundar su propio negocio junto a Rosalía Mera. Ese pequeño local fue el laboratorio donde se probó el modelo de negocio que después se replicó globalmente: producción rápida, diseños inspirados en tendencias de pasarela y precios accesibles.

Hace menos de un año, la tienda celebró su 50 aniversario, convirtiéndose temporalmente en un espacio conmemorativo con biblioteca, cafetería, boutique exclusiva y exhibiciones de piezas icónicas.

Durante nueve meses, ese espacio museístico permitió que clientes locales y turistas conocieran la historia de Zara. Aquella intervención funcionó como una despedida planificada antes de cerrar un capítulo de más de cinco décadas.

La nueva era de Zara: del comercio tradicional a la experiencia integrada

El cierre se enmarca en una estrategia más amplia de Inditex que busca reducir el número de tiendas físicas mientras incrementa la superficie comercial total. Durante el primer trimestre de 2025, el grupo cerró 136 tiendas globalmente, de las cuales 52 correspondieron a Zara en España.

El objetivo es consolidar la presencia en locales más grandes que integren productos, servicios y experiencias de marca.

Zara se reinventa y abre en España su primera tienda de café Zara

El día siguiente al cierre de Juan Flórez, el 31 de enero, Zara abrirá un Zacaffé en su tienda de la calle Compostela, ubicada a 400 metros. Este concepto combina moda con cafetería de especialidad y ya opera en Madrid, China y Japón. La apertura simultánea simboliza la transición hacia un modelo que busca ofrecer experiencias más amplias a los consumidores.

Lloran los clientes de Zara por el cierre de su local histórico

Para muchos habitantes de La Coruña, el cierre tiene un matiz profundamente emotivo. Las reacciones reflejan nostalgia, pero también comprensión hacia las razones comerciales.

En 2025, Zara reafirmó su liderazgo al registrar ingresos cercanos a 28 mil millones de euros y un valor de marca de 19,400 millones de dólares, según Statista. Las ventas online superaron los 8 mil millones de dólares, consolidando el canal digital como motor de crecimiento. Aunque la primera tienda cierre sus puertas, su legado permanece como el origen de un modelo de negocio que revolucionó la moda global.