A partir del 1 de febrero de 2026, viajar por los aeropuertos de Estados Unidos se volverá más costoso para quienes no cuenten con la documentación adecuada. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementará un cargo de 45 dólares para los pasajeros que lleguen a los controles de seguridad sin una identificación aceptada, como el REAL ID o un pasaporte válido.

Actualmente, más del 94% de los pasajeros ya utiliza identificaciones aceptadas, pero quienes no lo hagan deberán enfrentar no solo el gasto adicional, sino también posibles demoras significativas que podrían hacerles perder sus vuelos.

Desde 2026, la TSA aplicará un cargo extra a pasajeros sin REAL ID o pasaporte válido. Fuente: Shutterstock.

¿Qué es el sistema TSA Confirm.ID y cómo funciona?

El TSA Confirm.ID es el sistema alternativo que permitirá a los viajeros sin identificación aceptada verificar su identidad mediante un proceso modernizado. Por 45 dólares, los pasajeros tendrán acceso a este servicio durante un período de 10 días consecutivos, lo que cubre viajes de ida y vuelta o múltiples vuelos dentro de ese lapso.

Los viajeros podrán iniciar el proceso en línea a través del sitio web oficial de la TSA antes de llegar al aeropuerto, donde deberán validar su identidad y realizar el pago. Una vez completado, recibirán una confirmación por correo electrónico que deberán presentar al personal de seguridad.

Para quienes no paguen previamente, habrá puntos de información en los aeropuertos, aunque esto generará demoras adicionales de entre 10 y 30 minutos, o incluso más en casos excepcionales.

Confirm.ID: el sistema de la TSA para validar la identidad de viajeros sin documentación aceptada. Fuente: Shutterstock.

¿Qué documentos son aceptados para evitar el cargo?

La TSA mantiene una lista detallada de identificaciones válidas que permiten pasar los controles de seguridad sin costo adicional. Entre los documentos aceptados se encuentran las licencias de conducir compatibles con REAL ID, pasaportes estadounidenses y extranjeros, tarjetas de viajero confiable del DHS (como Global Entry, NEXUS y SENTRI), identificaciones militares del Departamento de Defensa, tarjetas de residencia permanente y documentos emitidos por tribus reconocidas federalmente.

También son válidas las licencias de conducir mejoradas estatales, credenciales de marino mercante de Estados Unidos, tarjetas de salud para veteranos (VHIC) y tarjetas de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Es importante destacar que las licencias de conducir temporales no son aceptadas, y quienes presenten identificaciones no compatibles con REAL ID deberán someterse al proceso alternativo de verificación.

¿Por qué se implementa esta medida ahora?

La ley REAL ID fue firmada hace más de 20 años, pero su aplicación efectiva se retrasó hasta el 7 de mayo de 2025, cuando comenzó a exigirse bajo la administración del presidente Donald Trump. Según funcionarios de la TSA, la verificación de identidad es esencial para mantener la seguridad de los viajeros e impedir que personas no autorizadas accedan a los sistemas de transporte aéreo.