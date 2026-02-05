El Metrobús de la Ciudad de México implementó una medida que marca un cambio importante para los usuarios de la Línea 7: ya no se permitirá viajar de pie en el segundo piso de sus unidades. La decisión tiene como objetivo reducir riesgos en un tramo donde, por la velocidad y el diseño de las unidades, los pasajeros que viajan parados se exponen a caídas y accidentes. Además, la autoridad adelantó que habrá sanciones para quienes incumplan. La prohibición de viajar parado en el segundo piso responde a razones de seguridad. En el Metrobús Línea 7, el diseño de las unidades y la velocidad de operación hacen que los usuarios que no se sujetan correctamente corran un mayor riesgo de sufrir caídas. Las autoridades señalaron que esta medida es parte de un plan más amplio para mejorar la seguridad en el transporte público y reducir accidentes en rutas con alta demanda. El Metrobús adelantó que habrá sanciones para los infractores. Aunque todavía no se detallaron todas las multas, la idea es que se aplique una acción correctiva para quienes no respeten la norma. Asimismo, se contempla la intervención del personal de vigilancia o supervisores a bordo, quienes podrán pedir a los pasajeros que se sienten o bajar al primer piso. La medida impactará principalmente a los pasajeros que usan la Línea 7 en horas pico, cuando es común viajar de pie por falta de espacios. Ante esto, las autoridades recomiendan planear el viaje con más tiempo, optar por horarios menos concurridos o trasladarse hacia el primer piso de la unidad. También se reforzará la vigilancia en estaciones y en los accesos para evitar que la prohibición se incumpla.