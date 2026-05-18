Llega el eclipse solar más importante de la década: el día se convertirá en noche y no se volverá a repetir en 18 años.

Un nuevo fenómeno astronómico ya genera expectativa entre aficionados y observadores del cielo de distintas partes del mundo. Se trata de un eclipse de larga duración que promete transformar por varias horas el aspecto habitual de la Luna y ofrecer una postal poco frecuente.

Aunque el título suele hablar de un eclipse solar, en realidad la información verificada corresponde a un eclipse lunar total que será visible desde buena parte de América. La expectativa crece porque se trata de uno de los eventos más extensos y llamativos de su tipo dentro de su serie astronómica.

La observación será posible desde varios países de Sudamérica, incluida Argentina y Colombia, donde el fenómeno podrá seguirse durante gran parte de la madrugada si las condiciones meteorológicas acompañan.

Eclipse lunar total 2029: cuándo ocurrirá y por qué será tan especial

El evento central ocurrirá el martes 26 de junio de 2029. Ese día tendrá lugar un eclipse lunar total central, lo que significa que la Luna atravesará completamente la sombra umbral de la Tierra y pasará por la zona más oscura del cono terrestre.

Durante este proceso, el satélite natural adquirirá el clásico tono rojizo conocido popularmente como “Luna de sangre”. La totalidad tendrá una duración de 1 hora, 41 minutos y 53 segundos, convirtiéndose en el eclipse más largo de toda la Serie Saros Lunar 130.

La fase parcial completa se extenderá por aproximadamente 3 horas y 40 minutos, por lo que el espectáculo será especialmente atractivo para fotógrafos, astrónomos aficionados y curiosos.

La observación será posible desde varios países de Sudamérica, incluida Argentina y Colombia.

El punto máximo del eclipse llegará a las 03:23 UTC y se producirá mientras la Luna se ubique en la constelación de Sagitario.

Cuándo se repetirá el eclipse lunar total y qué dice el ciclo Saros

Este eclipse pertenece a la Serie Saros Lunar 130, una familia astronómica compuesta por 71 eclipses relacionados entre sí por una geometría orbital similar.

Si se toma como referencia el ciclo Saros tradicional, un eclipse de características casi idénticas volverá a producirse el 7 de julio de 2047, exactamente 18 años, 11 días y 8 horas después. Sin embargo, la visibilidad cambiará por la rotación terrestre.

Para que el fenómeno se repita de forma parecida desde regiones similares del planeta hay que esperar un ciclo llamado Exeligmos, equivalente a tres Saros. En ese caso, el eclipse volverá aproximadamente sobre las mismas zonas geográficas el 30 de julio de 2083.

Esto implica que quienes quieran observar una repetición muy similar desde América deberán esperar 54 años y 34 días.

La Serie Saros 130 comenzó en 1416 y finalizará recién en 2678. Después del eclipse de 2029, la duración de estos eventos comenzará a reducirse progresivamente dentro de la misma familia astronómica.