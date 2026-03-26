La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) estableció comunicación con una nave en el espacio profundo mediante un sistema avanzado de transmisión, marcando un avance clave en las telecomunicaciones interplanetarias. En lugar de emplear las tradicionales ondas de radio, implementó un sistema de comunicaciones ópticas basado en láseres infrarrojos, capaz de transmitir información a tasas de datos significativamente superiores. Este hito tecnológico forma parte de la misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023, y su experimento de Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo. El récord más reciente se estableció el 29 de julio de 2024, cuando se envió una señal láser a 290 millones de millas de distancia. Los resultados superaron todas las expectativas iniciales. El sistema opera mediante enlaces ópticos bidireccionales, en los que señales láser se transmiten entre estaciones terrestres y la nave espacial. La información se codifica en luz infrarroja cercana, cuya mayor frecuencia respecto a las ondas de radio permite incrementar significativamente la densidad de datos por transmisión. El principal desafío técnico radica en el apuntado y seguimiento de extrema precisión del haz láser hacia una nave en movimiento a velocidades de varios kilómetros por segundo y situada a distancias interplanetarias, del orden de múltiples unidades astronómicas. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio empleó el Telescopio Hale como estación receptora para captar los datos provenientes del espacio profundo, mientras que las instalaciones de Table Mountain Facility se utilizaron para la transmisión ascendente de señales, con una potencia aproximada de 7 kW. Los resultados evidencian el rendimiento del sistema. En las primeras etapas de la misión de la Psyche, a una distancia aproximada de 33 millones de millas de la Tierra, se alcanzó una tasa de transmisión de 267 Mbps, equiparable a conexiones de banda ancha terrestre. Posteriormente, el 24 de junio de 2024, a 240 millones de millas, se sostuvo una velocidad de 6,25 Mbps. Este desempeño implica una mejora exponencial respecto a los sistemas de radiofrecuencia, con capacidades de transmisión hasta 100 veces superiores. Durante la fase inicial del experimento, finalizada el 29 de julio de 2024, se transmitieron cerca de 11 terabits de datos, incluyendo video en ultra alta definición, contenido digital y telemetría de ingeniería. Este avance no solo constituye un hito tecnológico, sino que se perfila como un componente crítico para futuras misiones tripuladas. En escenarios de exploración hacia Marte y otros destinos del espacio profundo, será indispensable contar con sistemas capaces de transmitir grandes volúmenes de datos científicos, imágenes de alta resolución y video en condiciones cercanas al tiempo real. La implementación de enlaces láser permitirá recibir información compleja y detallada desde el planeta rojo, optimizando la toma de decisiones tanto a bordo de las naves como en los centros de control en la Tierra. Las pruebas realizadas en la misión Psyche demostraron la capacidad del sistema para sostener comunicaciones estables incluso a distancias máximas entre la Tierra y Marte, cercanas a los 290 millones de millas. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio prevé continuar con la validación del sistema una vez que la nave retome operaciones, con el objetivo de verificar la confiabilidad del hardware en misiones de larga duración. Este desarrollo marca el inicio de una nueva generación de telecomunicaciones espaciales, con potencial para transformar la exploración del sistema solar.