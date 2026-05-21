Ronald Johnson fue confirmado por el Senado como Embajador en México el 9 de abril de 2025. Ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante más de cuatro décadas.

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una nueva convocatoria de empleo para contratar personal de mantenimiento en carpintería en la Ciudad de México, una vacante que destaca porque no exige título universitario y ofrece un salario anual de 174 mil 543 pesos.

El puesto está dirigido a personas con experiencia en reparación, mantenimiento y trabajos de carpintería dentro de edificios e instalaciones. La sede diplomática busca trabajadores que puedan integrarse al área de mantenimiento y apoyar en tareas relacionadas con puertas, ventanas, pisos, muebles y acabados interiores.

La Embajada de EE.UU. busca carpintero

Además del sueldo competitivo, la oferta incluye seguro médico privado, aguinaldo, vacaciones, acceso a gimnasio y pagos quincenales. La vacante permanecerá abierta hasta el 27 de mayo de 2026 y cualquier persona interesada puede aplicar mediante el sistema oficial ERA de la embajada.

Qué trabajo ofrece la embajada y cuáles son las funciones

La vacante corresponde al puesto de Trabajador de Mantenimiento de Carpintería dentro del área de Instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México. El empleo es de tiempo completo, con jornadas de 40 horas semanales y contrato permanente sujeto a periodo de prueba.

Entre las actividades principales se encuentran la reparación e instalación de puertas, ventanas, herrajes, pisos, techos, persianas y muebles fijos.

También deberá apoyar en trabajos de pintura, demolición, plomería y mantenimiento preventivo en edificios y residencias oficiales.

Reparación de acabados y estructuras interiores.

Instalación de puertas, ventanas y accesorios.

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Apoyo en tareas de pintura y plomería.

Limpieza y conservación de áreas de trabajo.

El dominio del español será evaluado durante el proceso de selección, al igual que algunas habilidades técnicas y pruebas de idioma. Embajada de Estados Unidos en México

Requisitos para aplicar a la vacante

La embajada informó que no se requiere licenciatura, pero sí haber concluido la preparatoria o contar con formación técnica especializada en carpintería en una institución reconocida. Además, los candidatos deben acreditar al menos tres años de experiencia laboral relacionada.

Otro requisito indispensable es contar con licencia de conducir vigente y conocimientos básicos de inglés. El dominio del español será evaluado durante el proceso de selección, al igual que algunas habilidades técnicas y pruebas de idioma.

Preparatoria terminada o formación técnica.

Mínimo tres años de experiencia.

Licencia de conducir vigente.

Inglés básico y buen nivel de español.

Disponibilidad para investigación de antecedentes.

Prestaciones y beneficios que ofrece el empleo

La Embajada de Estados Unidos destacó que el puesto incluye un paquete competitivo de compensaciones y beneficios para empleados locales. Además del salario anual, los trabajadores reciben pagos quincenales y bonos ligados al desempeño.

Salario anual de 174 mil 543 pesos.

Aguinaldo y bono vacacional.

Seguro médico y de vida privado.

17 días de vacaciones iniciales.

Acceso a gimnasio y capacitaciones.

Aproximadamente 20 días festivos al año.

La oferta también contempla días festivos de México y Estados Unidos, seguro de vida privado, afiliación al IMSS, AFORE e INFONAVIT, así como oportunidades constantes de capacitación profesional dentro de la misión diplomática.