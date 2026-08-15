En esta noticia Medidas para garantizar transparencia y sanciones al comercio

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un llamado urgente a la Procuraduría Federal del Consumidor para intensificar la supervisión en establecimientos comerciales. La medida responde a una creciente preocupación por el uso de tácticas de venta que afectan la economía de las familias.

Ante este escenario, las autoridades federales pondrán especial lupa en tiendas de autoservicio, cadenas de cine y aerolíneas. El objetivo prioritario es erradicar abusos recurrentes como los cobros adicionales no informados, la aplicación de precios diferenciados sin justificación y la fragmentación del costo final de los servicios.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 25 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia (SECIHTI); Gerardo Tamayo, director General de Cooperación Institucional y Sectorial · Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secihti; Diana Aurora Correa, subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales en la Unidad de Memoria Histórica. Foto: Saúl López Escorcia /Presidencia Saúl López Escorcia /Presidenc

Medidas para garantizar transparencia y sanciones al comercio

La intervención de la Profeco busca frenar distorsiones en el mercado que vulneran los derechos de los usuarios al momento de realizar sus compras. Se vigilará de cerca que los proveedores respeten el precio exhibido e informado desde el primer momento, aplicando sanciones a quienes incurran en irregularidades.

La medida busca garantizar mayor transparencia en precios y condiciones, así como relaciones comerciales más justas y equitativas. Revista Legislatura

Entre las principales acciones y conductas que se supervisarán destacan:

Eliminación de cargos ocultos: Fiscalización de tarifas adicionales agregadas de forma automática o al final del proceso de compra.

Transparencia en tarifas: Verificación de la desglose claro del costo total para evitar la fragmentación engañosa de precios.

Equidad en el servicio: Vigilancia en cadenas de cine, aerolíneas y autoservicios para evitar la fijación arbitraria o discriminatoria de costos.

Con esta resolución se pretende consolidar un entorno comercial más justo, transparente y equitativo en todo el país. La Profeco mantendrá canales abiertos para recibir denuncias ciudadanas y aplicar las multas correspondientes a los negocios que incumplan la normativa vigente.