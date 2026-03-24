El Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, de la Ciudad de México, emitió una alerta oficial para propietarios de establecimientos y responsables de obras sobre la estricta prohibición de manipular los sellos de suspensión de actividades. Según el comunicado del INVEA en una de sus tarjetas informativas, solo el Personal Especializado en Funciones de Verificación está facultado para retirar estas insignias, siempre y cuando se haya cumplido con el proceso administrativo correspondiente, de lo contrario, el castigo podría variar entre multas económicas, cierres definitivos y hasta prisión. La autoridad enfatizó que cualquier intento de remover, ocultar o destruir estos sellos por cuenta propia será tratado como un delito penal. Para garantizar la transparencia, el personal del INVEA que acuda a realizar estas diligencias debe estar plenamente identificado con su uniforme oficial: Los negocios penalizados deben presentar primero toda la documentación que subsane las irregularidades detectadas y, posteriormente, efectuar el pago de la multa impuesta. Es fundamental subrayar que dicho pago se realiza exclusivamente ante la Secretaría de Finanzas; ningún servidor público está autorizado para solicitar o recibir dinero en efectivo de forma directa bajo ninguna circunstancia. El quebrantamiento de sellos de clausura o suspensión no es una falta administrativa menor, sino una conducta tipificada con rigor en el marco legal vigente. Las consecuencias por incumplir esta orden incluyen: Pena de prisión: Los responsables pueden enfrentar condenas de entre 6 y 12 años de cárcel. Delitos por corrupción: Ofrecer dinero a un servidor público para evitar la sanción o retirar los sellos se considera cohecho y agrava la situación jurídica. Clausuras definitivas: La reincidencia o el desacato pueden derivar en la cancelación permanente de permisos de operación. Para evitar extorsiones, el Gobierno de la Ciudad de México recuerda que cualquier irregularidad o solicitud de dinero por parte de falsos verificadores puede ser reportada de inmediato al teléfono 55 4737 7700 o al correo atencion.invea@cdmx.gob.mx del INVEA. Las sanciones por violar sellos oscilan entre $11,500 y $57,000 MXN, calculadas según el valor de la UMA. Si el negocio sigue operando pese a la restricción, la multa puede alcanzar hasta los 1,000 días. Bajo la Ley de Cultura Cívica, jueces cívicos aplican multas inmediatas de hasta $3,450 MXN o arrestos de 36 horas. Esta infracción contra la seguridad ciudadana es independiente del proceso penal por quebrantamiento de sellos. Más allá de la verificación física, el INVEA recordó que el origen de la mayoría de las suspensiones en predios y negocios radica en el incumplimiento del Uso de Suelo. Este documento, emitido por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, es el que determina legalmente qué tipo de actividad comercial o de construcción está permitida en cada zona de la ciudad. Respetar este lineamiento es fundamental para los propietarios, ya que define no solo el giro del negocio, sino también los niveles máximos de edificación y las normas de desarrollo urbano aplicables. Operar fuera de los límites establecidos en el Uso de Suelo es la causa principal por la cual el personal del INVEA procede a la colocación de sellos, por lo que contar con este documento actualizado es la mejor defensa contra las sanciones económicas y penales mencionadas.