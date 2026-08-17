Colombia, Ecuador y Panamá prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Viajar sin revisar la fecha de vencimiento del pasaporte puede convertirse en un problema serio. Colombia, Ecuador y Panamá exigen una vigencia mínima del documento para permitir el ingreso de extranjeros, y quienes no cumplan con ese requisito pueden ser rechazados en el control migratorio , sin importar el motivo del viaje.

Colombia, Ecuador y Panamá prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Cuánto tiempo de vigencia exige cada país

Cada nación establece su propio margen de seguridad para evitar que el pasaporte venza durante la estadía del viajero:

Ecuador : el Ministerio de Gobierno exige que el pasaporte tenga al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso. Los ciudadanos sudamericanos pueden ingresar solo con cédula de identidad, pero quienes usan pasaporte deben cumplir con este mínimo.

Colombia : según la Cancillería, el pasaporte debe contar con una validez mínima de 6 meses y al menos dos páginas libres para el sellado migratorio.

Panamá: el Servicio Nacional de Migración solicita una vigencia mínima de tres meses, aunque algunos oficiales recomiendan seis meses para evitar contratiempos en el control de ingreso.

Qué pasa si el pasaporte no cumple con el requisito

En los tres países, no contar con la vigencia mínima exigida es motivo suficiente para que el viajero sea rechazado en el punto de control migratorio, incluso si cuenta con todos los demás documentos en regla.

Por eso, los organismos oficiales recomiendan:

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación antes de planificar cualquier viaje.

Renovar el documento con tiempo , ya que los trámites pueden demorar varios días o semanas según el país de origen.

Tener en cuenta que, además del pasaporte, cada país puede solicitar otros requisitos según la nacionalidad del viajero, como visa, boleto de salida o solvencia económica.