México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzaron una advertencia importante para quienes tienen pendiente la actualización de sus datos biométricos en el pasaporte.

La alerta aplica tanto para ciudadanos mexicanos como para extranjeros residentes.

Quienes hayan retrasado su renovación podrían enfrentar una prohibición inmediata para ingresar o salir del país.

Por qué se endurece el control

La medida busca fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada persona que viaja quede respaldada por los sistemas digitales vigentes.

No se trata únicamente de revisar la fecha de vencimiento del documento. El verdadero punto central es la transición hacia el pasaporte electrónico, que ya es el modelo oficial y obligatorio.

Alerta para viajeros: tu pasaporte podría impedirte salir o entrar al país. Shutterstock

¿Quiénes podrían quedar varados?

La restricción no aplica a todos los viajeros por igual. Existe un grupo específico que podría verse impedido de transitar con normalidad.

Entran en este grupo las personas que tienen un pasaporte dañado o con hojas faltantes. También se incluye a quienes no han actualizado sus huellas dactilares ni su escaneo de iris en las oficinas correspondientes de la SRE.

Asimismo, quedan en riesgo quienes presenten un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de querer cruzar la frontera.

Las aerolíneas ya tienen instrucciones de negar el abordaje a las personas que no cumplan con estos criterios de seguridad.

Con ello, buscan evitar sanciones administrativas de carácter internacional.

Cómo evitar quedarte sin viaje

La recomendación oficial es revisar el estado físico y legal del pasaporte con al menos tres meses de anticipación antes de cualquier viaje.

Existe un grupo específico que podría verse impedido de transitar con normalidad

Si el documento fue emitido hace varios años y no tiene visible el chip electrónico en la portada, es momento de agendar una cita para renovarlo.

El trámite de renovación requiere la validación de la CURP certificada, además del pago de derechos correspondiente. Este costo varía según la vigencia que se solicite: tres, seis o diez años.

Es importante tener en cuenta que, sin la validación biométrica al día, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazarán el acceso. Esto obligaría a pasar por una revisión manual, lo que podría derivar en la pérdida del vuelo.

Por ello, la recomendación para quienes tienen un viaje próximo es no dejar este trámite para último momento.