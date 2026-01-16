A partir del 1 de octubre de 2025, la experiencia de viajar a Estados Unidos se ha vuelto considerablemente más gravosa para millones de viajeros internacionales.

Una nueva política instaurada por la administración de Donald Trump impone un cargo adicional que afecta de manera directa a los ciudadanos mexicanos y de otros numerosos países que requieren visa americana para ingresar al territorio estadounidense.

Esta disposición, que forma parte de un paquete legislativo más amplio en materia de política migratoria, constituye uno de los cambios más significativos en las regulaciones de ingreso a territorio estadounidense en los últimos años.

Costo actualizado para viajar a Estados Unidos con la nueva tarifa

La denominada “tarifa de integridad de visa” (visa integrity fee) establece un costo adicional de 250 dólares para todos los solicitantes de visas de no inmigrante. Este importe se suma a los 185 dólares que ya representaba el trámite regular, lo que eleva el precio total a 435 dólares por persona. El efecto es particularmente notable para familias enteras que tienen la intención de viajar juntas, dado que cada miembro debe abonar esta tarifa de manera individual, lo que incrementa considerablemente los gastos de un viaje que anteriormente era más asequible.

Este aumento en los costos puede desincentivar a muchas familias a realizar viajes que, de otro modo, habrían considerado.

Es fundamental que los solicitantes estén informados sobre estos cambios en las tarifas para poder planificar adecuadamente sus viajes.

Mexicanos afectados: ¿quiénes deben pagar el cargo adicional y quiénes están libres de esta obligación?

Sin embargo, existe una importante distinción: los visitantes canadienses y aquellos provenientes de las aproximadamente 40 naciones que forman parte del Programa de Exención de Visas no enfrentarán este cargo adicional.

Esta nueva tarifa aplica específicamente a turistas, viajeros de negocios, trabajadores temporales, estudiantes y pacientes de turismo médico procedentes de países que requieren visa para ingresar a Estados Unidos, incluido México.

Efectos de la nueva tarifa en la Copa Mundial 2026 para los aficionados

La industria turística estadounidense manifestó serias inquietudes sobre las consecuencias económicas de esta medida. Aunque algunos líderes del sector respaldaban los objetivos migratorios más amplios del proyecto de ley, consideran que esta tarifa representa un obstáculo innecesario que podría desincentivar el turismo internacional.

La preocupación alcanza niveles críticos pensando en eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol 2026, que Estados Unidos coorganizará junto con México y Canadá. Los aficionados extranjeros que planean asistir al torneo ahora enfrentan costos significativamente mayores, lo que podría afectar la asistencia y el ambiente del evento deportivo más importante del mundo.