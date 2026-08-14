Farmacias Guadalajara (FRAGUA), la cadena mexicana que convirtió el concepto de farmacia en un formato que combina medicamentos, tienda de conveniencia y supermercado, ha perdido el impulso que llevó a sus acciones a superar los MXN$1,000 por título, en un mercado que ahora exige mayores márgenes y crecimiento.

Las acciones de la emisora acumulan una caída de más de 50% desde que alcanzaron un máximo histórico de MXN$1,040 por unidad el 21 de agosto de 2024, de acuerdo con datos de Sibolsa. Desde entonces, la compañía ha perdido MXN$ 57,855 millones en valor de capitalización.

“El crecimiento exponencial de la marca fue premiado por el mercado; sin embargo, ese mismo crecimiento en algún momento se tradujo en exigencia del mercado de mejores márgenes. Creo que ese momento llegó”, dijo a El Cronista Víctor Hugo Carmona, analista independiente.

El retroceso ocurre pese a un modelo de negocio que ofrece una combinación más amplia de productos y servicios que otras cadenas de farmacias. GBM ha descrito el formato de Farmacias Guadalajara como un “tuti fruti”: al entrar a una de sus ‘superfarmacias’ conviven el olor a pan, la salchichonería, anaqueles de productos genéricos e incluso centros de fotografía.

La empresa abre actualmente una sucursal aproximadamente cada tres días.

Una ‘superfarmacia’ más grande que sus rivales

El tamaño de las unidades es una de las diferencias del modelo de Farmacias Guadalajara frente a sus competidores.

“El tamaño promedio de una sucursal de Farmacias Guadalajara es mucho más grande que el de sus competidores. Una SuperFarmacia mide en promedio 398 m2, que para dimensionarlo se compara con 148 m2 de Farmacias Benavides”, escribieron analistas de GBM en una nota publicada en enero de este año.

La mayor superficie permite a la cadena combinar la venta de medicamentos con categorías de consumo y otros servicios, una estrategia que le ha permitido construir un formato distinto al de las farmacias tradicionales.

Sin embargo, esa amplitud también convive con una estructura de costos que se ha vuelto más pesada.

Costos laborales presionan a Farmacias Guadalajara

Aunque el sector de consumo registró un descenso, Farmacias Guadalajara mantuvo crecimiento durante el periodo referido. La compañía reportó un aumento de 6.8% en ingresos, a MXN$ 69,624 millones, mientras que las ventas mismas tiendas avanzaron 3.4% frente al mismo periodo de 2025.

La presión llegó por el lado de los costos. Al cierre del segundo trimestre de 2026, FRAGUA reportó 65,744 empleos permanentes y cuenta con tres centros de distribución.

Los gastos de operación aumentaron 19%, a MXN$ 13,885 millones, durante el trimestre. “Estos gastos siguen presionados por un crecimiento en los costos laborales derivados principalmente del incremento en salario mínimo a doble dígito a inicios de año”, señaló la compañía en su reporte financiero.

La presión sobre los gastos también alcanzó la rentabilidad; el EBITDA de Farmacias Guadalajara cayó 5.9% anual.

FRAGUA mantiene plan de 120 aperturas

A pesar de la menor confianza del mercado, la cadena mantiene su expansión. Al cierre del segundo trimestre de 2026, Farmacias Guadalajara contaba con 3,084 sucursales, luego de abrir 57 unidades durante el periodo.

La compañía mantiene su objetivo de 120 aperturas durante 2026, con lo que busca ampliar su presencia mientras sostiene un modelo que combina farmacia, supermercado y tienda de conveniencia.

Por su número de unidades, FRAGUA es la segunda cadena con más sucursales en el país, solo detrás de Farmacias Similares, que cuenta con más de 11,000 unidades.

Para Amín Vera, director de operaciones en Invala Family Office, Farmacias Guadalajara conserva una presencia fuerte, una red de proveeduría consolidada y reconocimiento de marca.

“Para bien o para mal han resistido la tentación de vender locales a lo loco para monetizar rápido. Tiene potencial, pero el management se tiene que poner la pila”, dijo.

El problema de FRAGUA está en la Bolsa

Pese a que la empresa ofrece más servicios que sus competidores, el comportamiento de sus acciones también responde a la falta de volumen de operación, de acuerdo con los analistas consultados.

“Nunca lo han movido los fundamentales (...) algún accionista mediano o grande quiere salir y cuando vende, al no haber compradores, tira el precio a tramos en lugar de ordenadamente”, explicó Carmona.

El analista también considera que el modelo de Farmacias Guadalajara tiene potencial frente a competidores como OXXO, principalmente por la venta de medicamentos, que generan mayores márgenes. Sin embargo, considera que FEMSA presenta una mejor expectativa de crecimiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Me siento en Fragua muy lateral. El ajuste que tiene expresa que ha perdido interés de los inversionistas y poco catalizador de cambio”, mencionó.

¿Qué sigue para las acciones de Farmacias Guadalajara?

El mercado todavía ve potencial de recuperación. El área de análisis de BBVA estima un precio objetivo de MXN$740 por acción, lo que implica un alza potencial de 58.1% respecto al precio intradía de MXN$468 registrado el 13 de agosto (Ciudad d México 13:13 horas).

Entre los posibles catalizadores figuran la construcción del centro de distribución del Noreste, cuya apertura está prevista para 2027, así como la ampliación del centro de distribución de Hidalgo.

Ambos proyectos podrían generar eficiencias operativas y respaldar la expansión regional de Farmacias Guadalajara en zonas donde todavía no tiene presencia.

“La valuación actual no refleja plenamente la solidez de sus fundamentales y ofrece un margen de seguridad atractivo”, señalaron analistas de GBM en una nota a clientes.