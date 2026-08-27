Dejaron sus trabajos, vendieron su casa y construyeron la suya con dos contenedores: “No teníamos experiencia previa en construcción”

Mackenzie y Spenser Kyle, una pareja de Florida, tomaron una decisión radical que cambió por completo su rutina. Vendieron su casa tradicional, renunciaron a sus empleos estables y se mudaron a Texas con un objetivo claro: construir su propia vivienda familiar a partir de dos contenedores marítimos.

Sin experiencia previa en construcción, apostaron por una casa off-grid (vivir o funcionar sin conexión a las redes públicas de servicios básicos) autosuficiente, impulsados por el deseo de reducir dependencias y perseguir lo que realmente los hacía felices. Su historia, documentada en YouTube, en el canal Life Uncontained, se convirtió en un referente de vida alternativa y arquitectura con contenedores.

Dejaron sus trabajos, vendieron su casa y construyeron la suya con dos contenedores: “No teníamos experiencia previa en construcción” Instagram / @lifeuncontained

¿Quiénes son Mackenzie y Spenser Kyle y por qué cambiaron de vida radicalmente?

Mackenzie y Spenser Kyle vivían en Florida con trabajos seguros y una casa convencional. Tras años de incertidumbre, decidieron arriesgarlo todo. Según sus propias palabras al presentar el proyecto: “Después de años sin saber qué hacer con nuestras vidas, finalmente hemos decidido perseguir lo que nos hace felices”.

Inspirados por road trips, estilos de vida alternativos y la idea de libertad financiera, vendieron su propiedad, dejaron sus empleos y se trasladaron a un terreno en Texas. El objetivo era construir una casa libre de deudas, fuera de la red (off-grid) y lo más autosuficiente posible.

¿Cómo construyeron la casa sin experiencia previa en construcción?

“No teníamos experiencia previa en construcción, lo hicimos todo nosotros mismos y simplemente fuimos aprendiendo sobre la marcha”, reconocen. Durante aproximadamente cuatro años (desde alrededor de 2018 hasta 2022-2023) realizaron ellos mismos los cortes en el acero, los refuerzos estructurales, la instalación de ventanas, la fontanería, el aislamiento, la carpintería y los sistemas eléctricos.

Partieron de dos contenedores high-cube de 40 pies y abrieron grandes huecos entre módulos para crear espacios abiertos y evitar la sensación de túnel estrecho típica de estas estructuras. De esta manera, reforzaron la estructura y añadieron un techo a dos aguas. A su vez, aprendieron oficios básicos viendo tutoriales y resolviendo problemas en el día a día.

Dejaron sus trabajos, vendieron su casa y construyeron la suya con dos contenedores: “No teníamos experiencia previa en construcción” Instagram / @lifeuncontained

¿Cómo es la vivienda de contenedores y qué sistemas de autosuficiencia tiene?

La casa terminada mide unos 81 m² (875 pies cuadrados) y cuenta con tres dormitorios, dos baños, cocina y zona de estar. No es una tiny house de una sola estancia, sino una vivienda familiar funcional. Está completamente off-grid:

Sistema solar ajustable y orientable construido por Spenser que suministra toda la electricidad.

Captación de agua de lluvia con canalones, depósitos, sistema de primera descarga, bomba, presión y filtración.

Calentador solar de acumulación para agua caliente.

¿Qué dicen sobre la realidad de su nueva vida y el proceso?

Mackenzie ha sido clara sobre los desafíos: “Vivir off-grid es más duro de lo que piensas… estás completamente a merced de la madre naturaleza”. Durante la construcción se ducharon al aire libre en frío y enfrentaron curvas de aprendizaje con el sistema solar.

Aun así, valoran las “pequeñas victorias” y afirman que “es una sensación increíble ver cómo el diseño que hemos creado finalmente empieza a cobrar vida”.