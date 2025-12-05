Los viajeros que hagan esto pueden tener problemas con sus visas de Estados Unidos.

Para muchos viajeros es habitual la compra de productos de outlet en Estados Unidos, ya sea por las ofertas o por la disponibilidad de productos. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México advirtió sobre una actividad que muchos extranjeros realizan cuando viajan a Estados Unidos.

Las autoridades sobre las compras que con frecuencia los viajeros realizan en los outlets del país, más que nada en destinos como Miami, donde suelen encontrarse más ofertas y promociones.

Quienes compren de esta manera en los outlets tendrán graves sanciones en su visa americana

La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió sobre las posibles consecuencias de utilizar una visa de turista con fines distintos a los permitidos.

Si una persona usa su documento para actividades lucrativas, como adquirir mercancía con la intención de revenderla en México, podrían enfrentar sanciones severas, incluida la cancelación de su visa americana.

El propósito de una visa de turista es permitir la entrada temporal en el país con motivos de ocio, visitas familiares o actividades recreativas, pero no autoriza el desempeño de labores remuneradas ni el comercio con objetivos de lucro.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda a los viajeros cumplir estrictamente con las regulaciones migratorias y evitar cualquier actividad que pueda ser interpretada como una violación a las condiciones de su visado.

Situaciones que también podrían derivar en la cancelación de la visa americana

Además del uso indebido de una visa de turista para fines laborales o comerciales, existen diversas razones por las cuales las autoridades estadounidenses pueden cancelar este tipo de visado.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Proporcionar información falsa a un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Utilizar el carril SENTRI sin la debida autorización.

Cometer delitos dentro del territorio estadounidense.

Extraviar la visa y no reportarlo a las autoridades correspondientes.

Asimismo, el ingreso al país con artículos prohibidos, como armas, explosivos, drogas, o no declarar cantidades superiores a 10.000 dólares, también puede resultar en la cancelación de la visa.

Otras acciones que pueden derivar en la revocación del permiso incluyen:

Prestar la visa a otra persona para que intente ingresar en el país.

Ayudar a cruzar personas sin la documentación migratoria adecuada.

No asistir a una audiencia judicial en Estados Unidos cuando se tiene un proceso legal pendiente.

Además, ciertos casos particulares pueden afectar el estatus migratorio, tales como:

Inscribir a los hijos en escuelas estadounidenses sin autorización.

Tener un hijo en Estados Unidos y aceptar ayuda de Medicare.

Conducir sin seguro de auto o placas vigentes.

Transportar medicamentos que puedan ser considerados estupefacientes sin la respectiva receta médica.

¿Cómo se comparan las visas de turista con otras visas en términos de restricciones?

Las visas de turista suelen tener más restricciones en comparación con otros tipos de visas, ya que están destinadas a estadías temporales con fines recreativos, familiares o culturales.

En primer lugar, este tipo de visado generalmente permite una estancia de hasta 90 días, mientras que las visas de trabajo o estudio pueden conceder permanencias más prolongadas, dependiendo de las regulaciones del país de destino.

Además, las visas de turista no autorizan la realización de actividades laborales ni comerciales, a diferencia de las visas de empleo o negocios, que permiten trabajar legalmente.

También tienen limitaciones en el acceso a ciertos beneficios, como la educación pública o la atención médica subsidiada, ventajas que sí pueden disfrutar quienes poseen visas de residencia.