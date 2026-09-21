La directora de la Oficina de Política Nacional de Estados Unidos contra las Drogas (ONDCP), Sara Carter, advirtió que Washington buscará hacer rendir cuentas a políticos vinculados con cárteles. La declaración se difundió el 20 de septiembre de 2026.

Carter habló en el programa Esta Semana, de N+ Univision, con la periodista Ilia Calderón. “Si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos; si lo averiguamos, los buscaremos y los haremos rendir cuentas por ello”, dijo.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Estados Unidos contra las Drogas, con el presidente Donald Trump. X/@SaraCarterDC

Revocación de visas y otras medidas

Carter explicó que las acusaciones y sanciones contra funcionarios corresponden a los departamentos de Estado y de Justicia. Sin embargo, sostuvo que Washington puede revocar visas ante sospechas de colaboración con organizaciones criminales.

“Si alguien colabora con los cárteles, si se sospecha que alguien colabora con los cárteles o los apoya, tenemos el derecho de revocarle su visa, tenemos derecho de hacer lo que sea necesario para proteger al pueblo estadounidense, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, y no esperaríamos menos de México, que haga lo mismo por su pueblo”, explicó. La entrevista no incluyó nombres de políticos ni sanciones particulares.

Cooperación con México y soberanía

La funcionaria afirmó que Washington mantiene comunicación estrecha con autoridades mexicanas y que la administración de Donald Trump está satisfecha con el rumbo de la estrategia de Sheinbaum. Añadió que se “necesita más acción” para que no solo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “rinda cuentas”, sino también los demás cárteles, lo que implica más recursos para las fuerzas de seguridad y el Ejército.

Consultada sobre una eventual acción militar de Trump contra el narcotráfico sin aprobación del gobierno mexicano, afirmó que “nunca cuestionaría las declaraciones de Trump”. Destacó el intercambio de inteligencia sin afectar la soberanía de ninguna de las dos naciones y recordó a los elementos que murieron en el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco.

Sobre los señalamientos de México acerca del flujo de dinero y armas hacia los cárteles desde Estados Unidos, dijo que Washington ya trabaja en esas áreas. “Queremos colaborar estrechamente con México para garantizar la cooperación mutua en beneficio de ambos países. Nadie puede decir que México no esté arriesgando mucho”, indicó.