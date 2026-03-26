En agosto comenzará el segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional (SMN), donde miles de jóvenes mayores de 18 años deberán presentarse para completar el proceso y obtener la Cartilla Militar. Según confirmaron las autoridades, el primer escalón comenzó el 14 de febrero y concluirá el 9 de mayo, mientras que el segundo escalón se realizará entre el 1 de agosto y el 24 de octubre. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional se lleva a cabo en cinco fases. La primera fase es el alistamiento. En esta etapa, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como los Consulados de México en el extranjero, realizan el registro de los jóvenes de la clase que cumplen 18 años en el año en curso, de los remisos y de las mujeres voluntarias. La segunda fase es el sorteo, que se lleva a cabo durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año. En esta fase se determina la forma en que los mexicanos anotados cumplirán el servicio militar obligatorio, ya sea encuadrados (bola azul) o a disponibilidad (bola negra). La tercera fase es el reclutamiento, que se realiza los sábados y domingos de enero. Para ello, en cada Junta Municipal y Alcaldía de Reclutamiento se colocan puestos de recepción. El personal de estos puestos requiere a los interesados los documentos necesarios. La cuarta fase es el adiestramiento, que ahora consta de dos escalones, cada uno de 13 sesiones, en un horario de 07:00 a 13:00 horas. Durante esta fase, los hombres y mujeres voluntarios se capacitan en Unidades Militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adquiriendo conocimientos básicos de la doctrina militar vigente. Aquellos encuadrados se integran a una compañía del Servicio Militar Nacional durante tres meses en modalidad interna, de lunes a viernes y los sábados hasta las 11:00 horas. Esta fase se completa en agosto. La última fase es la liberación, que se lleva a cabo durante el mes de diciembre. En este periodo, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México colocan puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde se entregan las cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional y las hojas de liberación al personal que cumplió satisfactoriamente con su obligación constitucional. Para el segundo escalón del Servicio Militar Nacional (SMN) en México, deberán presentarse: Este llamado busca el adiestramiento obligatorio de los jóvenes mayores de 18 años, que ya comenzó en febrero y continuará en agosto.