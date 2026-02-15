La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado a conocer la organización del Servicio Militar Nacional 2026, estableciendo un cronograma que detalla fechas específicas para la inscripción, el adiestramiento y la liberación de la cartilla, un aspecto crucial para aquellos que desean asegurarse de no quedar excluidos del registro. En este contexto, los nacidos en 2008 son el foco principal, ya que debieron haber iniciado el procedimiento para obtener la cartilla militar dentro de los plazos fijados por la autoridad federal. Es importante señalar que el incumplimiento de los plazos puede acarrear demoras administrativas. Aunque el Servicio Militar ya no se lleva a cabo bajo las mismas condiciones que en décadas anteriores, el registro continúa siendo obligatorio y está regido por un calendario oficial establecido por las autoridades. Por lo tanto, aquellos que deseen conocer en qué meses se realiza el adiestramiento y en qué momento se libera la cartilla, deberán prestar atención a todos los detalles y seguir el proceso correspondiente. El Servicio Militar Nacional sigue siendo un deber obligatorio en México, tal como lo estipula la legislación vigente. La Sedena enfatiza que deben cumplir con esta responsabilidad cívica todos los mexicanos por nacimiento o naturalización que alcancen los 18 años de edad, así como aquellos que no hayan realizado este trámite anteriormente. En el año 2026, esto afecta directamente a los jóvenes nacidos en 2008, quienes deberán presentarse para iniciar el proceso dentro del período oficial de inscripción. El cumplimiento del servicio puede llevarse a cabo bajo diversas modalidades, las cuales serán determinadas posteriormente mediante un sorteo. Asimismo, la autoridad militar aclara que la obligación se extiende hasta los 39 años, por lo que aquellos que no posean la cartilla liberada deberán regularizar su situación de acuerdo con el calendario vigente. El calendario del Servicio Militar Nacional 2026 ha sido oficialmente confirmado y establece etapas claramente definidas. La inscripción para la obtención de la cartilla militar se llevó a cabo durante los sábados y domingos del mes de enero y los dos primeros fines de semana de febrero de 2026, es decir, el 1, 7 y 8 de febrero. El adiestramiento se desarrollará a lo largo de 13 sesiones sabatinas, organizadas en dos escalones: