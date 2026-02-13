La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya tiene todo listo para dar inicio a las jornadas de preparación militar que involucran a la generación 2007/2008 y a quienes no cumplieron en su momento. Con un esquema de fin de semana -13 sesiones sabatinas- busca que ningún joven tenga que sacrificar su trabajo o clases para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. A continuación, te contamos los detalles. El programa se divide en dos etapas bien definidas para dar flexibilidad a los participantes. El primer bloque arranca el 14 de febrero y se extiende hasta el 9 de mayo, abarcando toda la temporada de primavera. Si te perdiste esta primera oportunidad o prefieres el segundo periodo, tendrás otra ventana del 1 de agosto al 24 de octubre, justo antes de que cierre el año. Cada escalón incluye exactamente 13 sábados consecutivos donde deberás presentarte en las instalaciones militares asignadas en tu ciudad o municipio. No hay excepción: completar las 13 sesiones es requisito indispensable para avanzar al siguiente paso. Las ausencias no se toman a la ligera y pueden complicarte la obtención de tu cartilla liberada, así que más vale planear bien tus fines de semana durante estos meses. Las jornadas sabatinas no son un paseo recreativo. Durante cada encuentro, los jóvenes reciben instrucción práctica en varios frentes: disciplina militar con ejercicios de orden cerrado, formación en valores cívicos y patrióticos, rutinas de acondicionamiento físico adaptadas a diferentes niveles, y conocimientos básicos sobre organización comunitaria y protección civil. Todo está supervisado por personal especializado del Ejército de México que se encarga de guiar las actividades. La idea no es convertirte en soldado profesional, sino inculcar sentido de responsabilidad, trabajo en equipo y preparación básica ante emergencias. Las sesiones suelen iniciar temprano por la mañana y se extienden varias horas, así que prepárate para madrugar esos sábados. El uniforme y algunos materiales básicos se proporcionan durante el proceso. Lo que sí debes llevar es actitud, puntualidad y compromiso. Cada falta injustificada se registra y puede obligarte a repetir sesiones o inclusive pasarte al siguiente escalón, retrasando tu liberación varios meses. El adiestramiento es solo una pieza del rompecabezas. Todo comienza con el alistamiento, que es cuando te registras formalmente en las juntas municipales de reclutamiento o, si estás fuera del país, en los consulados mexicanos. Este proceso sigue abierto hasta octubre, dándole chance a quienes cumplen años en diferentes meses del año o a los remisos que finalmente deciden ponerse al corriente. Una vez inscrito, viene el famoso sorteo en noviembre. Aquí es donde se define tu suerte: si te toca la bola negra, cumples el servicio de manera encuadrada (es decir, con las 13 sesiones de adiestramiento). Si sacas bola blanca, te liberas con disponibilidad, lo que significa que solo entregas papeles, pero no haces el entrenamiento. De cualquier forma, todos deben pasar por el sorteo. El cierre del proceso está programado para diciembre de 2026, cuando la Sedena entrega las cartillas liberadas. Este documento es indispensable para muchos trámites en México: desde inscribirte en universidades públicas hasta solicitar empleos en dependencias gubernamentales. Solo lo reciben quienes cumplieron cabalmente todas las fases, incluyendo las asistencias completas al adiestramiento si les correspondió servicio encuadrado. Vale la pena destacar que las mujeres pueden participar de manera voluntaria si así lo desean, aunque no están obligadas por ley. Para ellas aplican las mismas reglas y obtienen los mismos beneficios documentales al concluir el proceso satisfactoriamente.