El Gobierno confirmó que las primeras intervenciones del Metrobús en Tampico están previstas para mediados de 2026. Para ello, el gobierno estatal prepara la licitación del proyecto de movilidad en el sur de Tamaulipas, con la intención de abrir la participación a empresas constructoras y proveedores locales. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) informó a integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que el proyecto ejecutivo estará concluido a inicios de marzo. Una vez entregado, se publicará de inmediato la convocatoria para arrancar las obras, que comenzarán sobre la Avenida Hidalgo. Karina Saldívar Lartigue -titular de CMIC- presentó los avances de esta iniciativa, que busca beneficiar a cerca de 300,000 usuarios que diariamente se trasladan entre Tampico y Altamira. La inversión estimada asciende a 2,300 millones de pesos. El presidente de la CMIC en la entidad, Pablo Haro, expresó el interés del sector en sumarse a la iniciativa. Por su parte, la funcionaria explicó que, una vez que se cuente con el proyecto ejecutivo, se definirá si la obra se desarrollará por etapas y en coordinación con el municipio de Tampico, con el fin de organizar las intervenciones y minimizar afectaciones a la movilidad. El sistema público contemplará la construcción de 34 estaciones y la habilitación de un carril confinado en distintos tramos, desde el centro de Tampico, a lo largo de la carretera Tampico–Mante y la Avenida de la Industria, hasta una estación cercana a El Barquito. Con este recorrido se estima reducir los tiempos de traslado hasta en 24 minutos. Saldívar Lartigue añadió que el 2 de marzo está programada la entrega formal del proyecto ejecutivo, siempre que no surjan contratiempos. Posteriormente se lanzarán las primeras licitaciones, tanto para la construcción como para la adecuación de las vialidades. Desde la CMIC Tamaulipas reiteraron su disposición para participar en la obra, destacando su relevancia para el desarrollo de la zona sur del estado. La secretaria subrayó que la instrucción del gobierno estatal es integrar a proveedores tamaulipecos en el proceso, especialmente de la región sur.