La Embajada de Estados Unidos en México modificó un aspecto clave del proceso para solicitantes de visa. El cambio impacta directamente en quienes acuden a su entrevista consular y comprende un objeto que durante años estuvo restringido dentro de las instalaciones. La nueva disposición fue comunicada a través de los canales oficiales de comunicación del organismo diplomático y forma parte de ajustes recientes en el protocolo de ingreso. Aunque la medida no elimina los controles de seguridad, sí introduce una excepción que antes no estaba permitida en la entrevista de visa. El cambio aplica bajo condiciones específicas y no modifica el procedimiento principal del trámite. Los detalles sobre cuándo se puede aplicar, qué dispositivos están autorizados y qué sigue prohibido forman parte de las reglas vigentes del consulado. La Embajada de EE.UU. en México confirmó que los solicitantes de visa pueden ingresar con celular a su entrevista consular, siempre que el dispositivo permanezca apagado. Esta política también incluye artículos electrónicos pequeños como computadoras portátiles y relojes inteligentes. El dispositivo solo podrá encenderse si un empleado de la embajada lo indica. La medida representa un cambio frente a restricciones anteriores, cuando no se permitía el ingreso con celulares durante la entrevista de visa. La embajada no precisó si esta disposición aplica en todos los consulados del país. Sin embargo, una política similar ya se utilizaba en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se permitía ingresar con celular apagado. El procedimiento general del trámite de la visa no cambia. El día de la cita, los solicitantes deben llegar con pasaporte vigente y formulario DS-160, además de pasar por la toma de huellas como parte del proceso estándar de verificación de identidad. A pesar del cambio, el control de seguridad sigue siendo obligatorio. Todos los visitantes deben pasar por un filtro antes de ingresar al edificio, donde se revisan objetos personales para garantizar la seguridad dentro del consulado. Entre los artículos que continúan prohibidos se encuentran cámaras, encendedores, armas, cuchillos, linternas, mochilas grandes y líquidos no autorizados. Llevar estos objetos puede impedir el acceso a la entrevista de visa. Las autoridades recomiendan llevar solo lo necesario para agilizar el ingreso. Cumplir con estas reglas permite completar la entrevista de visa sin contratiempos y dentro de los lineamientos de seguridad establecidos.